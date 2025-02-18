Руслан Нигматуллин: желаю, чтобы «Крылья» сменили стратегию со скандальной на спортивную

«Руслан Пименов — молодец. Поздравляю его с назначением в “Крылья Советов” и желаю ему больших успехов на этом поприще, чтобы его клуб остался в РПЛ и сменил стратегию со скандальной на спортивную», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.