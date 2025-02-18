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Руслан Нигматуллин: желаю, чтобы «Крылья» сменили стратегию со скандальной на спортивную

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о смене руководства в «Крыльях Советов».

Источник: ФК "Крылья Советов"

Накануне стало известно, что известный российский экс-футболист Руслан Пименов назначен заместителем генерального директора в самарском клубе.

«Руслан Пименов — молодец. Поздравляю его с назначением в “Крылья Советов” и желаю ему больших успехов на этом поприще, чтобы его клуб остался в РПЛ и сменил стратегию со скандальной на спортивную», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками.

Крылья Советов
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