«Очень много симуляций». Генич объяснил, почему сомневается в переходе Сперцяна в АПЛ

— Обрати внимание, вот кстати, что поменялось, мы спрашивали в «Краснодаре», приезжали когда на тренировку открытую «Краснодара», его там посмотрели, как тренируется, пообщались. У Эдика, я не знаю, кто-то замечал или нет, сейчас появилась после Ивича такая история, когда любое касание, он не стоит на ногах, то есть с соперником идёт борьба, идёт контакт, и он сразу падает. И нам сказали, что это, возможно, появилось после Ивича. А сейчас это искоренить как-то не получается. Очень много симуляций, где-то Эдик не дорабатывает в силовой борьбе, и мы говорим про «Лидс», команду, которая выйдет и сразу под мощный английский футбол… Сам переход, это круто. Конечно, АПЛ. Почему Хусанов может, а Эдик нет?, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».