Таранов: у «Краснодара» странная ситуация с трансферами — всех всё устраивает

«У “Краснодара” странная ситуация в плане трансферов. Вроде бы у клуба есть хорошее финансирование, но этой зимой нет никаких приобретений. “Краснодар” возглавляет турнирную таблицу на данный момент. Видимо, руководство и главного тренера всё устраивает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).