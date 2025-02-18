Таранов: у «Краснодара» странная ситуация с трансферами — всех всё устраивает

«У “Краснодара” странная ситуация в плане трансферов. Вроде бы у клуба есть хорошее финансирование, но этой зимой нет никаких приобретений. “Краснодар” возглавляет турнирную таблицу на данный момент. Видимо, руководство и главного тренера всё устраивает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.