«Мимович — молодой Иванович». Игрок «Црвены Звезды» Родич охарактеризовал новичка «Зенита»

«Мимович — хороший игрок. Последние полгода он очень здорово играл у нас в “Црвене Звезде”. Он — как молодой Бронислав Иванович, очень похож на него. Техника, сила — всё есть. Думаю, что Огнен поможет “Зениту”, — сказал Родич в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.