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«Мимович — молодой Иванович». Игрок «Црвены Звезды» Родич охарактеризовал новичка «Зенита»

Игрок «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее выступавший за «Зенит», охарактеризовал новичка команды Огнена Мимовича, перешедшего в санкт-петербургский клуб на правах аренды из «Фенербахче».

Источник: Чемпионат.com

«Мимович — хороший игрок. Последние полгода он очень здорово играл у нас в “Црвене Звезде”. Он — как молодой Бронислав Иванович, очень похож на него. Техника, сила — всё есть. Думаю, что Огнен поможет “Зениту”, — сказал Родич в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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