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«Для себя оцениваю отвратительно». Форвард ЦСКА Шуманский высказался о первой части сезона

Белорусский нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский подвёл личные итоги первой части нынешнего сезона.

Источник: ПФК ЦСКА

— Как для себя оцениваешь первую часть сезона?

— Конечно, плохо. Я не играл, но не могу говорить о результатах — кто хорошо сыграл, кто плохо. Этот вопрос лучше задать тренеру. Для себя оцениваю отвратительно.

— Как это исправить?

— Делаю на сборах всё, что могу. Дальше всё зависит от тренера, — сказал Шуманский «Матч ТВ».

Напомним, белорусский футболист Артём Шуманский ушёл из «Ариса» в ЦСКА летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий выступил в трёх матчах за армейцев во всех турнирах, где не отметился результативными действиями. В общей сложности 20-летний игрок провёл на поле в этих встречах 12 минут.

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