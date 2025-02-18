«Для себя оцениваю отвратительно». Форвард ЦСКА Шуманский высказался о первой части сезона

Напомним, белорусский футболист Артём Шуманский ушёл из «Ариса» в ЦСКА летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий выступил в трёх матчах за армейцев во всех турнирах, где не отметился результативными действиями. В общей сложности 20-летний игрок провёл на поле в этих встречах 12 минут.