Газзаев: чтобы ЦСКА боролся за чемпионство, нужно было приобретать сильных игроков

Для того чтобы ЦСКА боролся за чемпионство и призовые места в РПЛ, нужно было в каждую линию, особенно в среднюю линию и атаку, приобретать сильных игроков«, — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.