Геннадий Орлов: если «Локомотив» не может купить даже Даку, дела совсем плохи

— Это как в анекдоте — приходит муж домой и говорит жене: «Сара, они просят у нас € 1 млн, говорят — на строительство коммунизма». А жена ему отвечает: «Так если у них нет денег, что ж они строят?» Вот похожая ситуация. И что такое € 10 млн для железной дороги? Значит, совсем дела плохи. И как же они будут бороться за призовые места? — приводит слова Орлова «РБ Спорт».