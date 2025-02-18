«Рубин» победил «Сочи» в товарищеском матче на сборах в Турции

«Рубиновые» решили исход игры в середине второго тайма, забив два гола за одну минуту. Итоговый счет — 2:0 в пользу команды Рашида Рахимова.
Следующий контрольный матч «Рубин» проведет против «Оренбурга» в субботу, 22 февраля.
Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
«Рубиновые» решили исход игры в середине второго тайма, забив два гола за одну минуту. Итоговый счет — 2:0 в пользу команды Рашида Рахимова.
Следующий контрольный матч «Рубин» проведет против «Оренбурга» в субботу, 22 февраля.