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«Рубин» победил «Сочи» в товарищеском матче на сборах в Турции

Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.

Источник: vk.com/fcrk

«Рубиновые» решили исход игры в середине второго тайма, забив два гола за одну минуту. Итоговый счет — 2:0 в пользу команды Рашида Рахимова.

Следующий контрольный матч «Рубин» проведет против «Оренбурга» в субботу, 22 февраля.

Рубин
Сочи
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