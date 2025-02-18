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«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА из‑за ситуации с Камило

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб из Грозного обратился в ФИФА и УЕФА из‑за ситуации с бразильским полузащитником Камило.

Источник: Соцсети

Камило зимой не прибыл на сборы «Ахмата», объяснив свое решение «сложной обстановкой в плане безопасности», а позже стало известно, что 25-летний бразильский футболист подписал контракт с «Гремио» до конца 2027 года.

«Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с “Гремио”. Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Камило провел за «Ахмат» 16 матчей в РПЛ.

Ахмат
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