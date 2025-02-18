«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА из‑за ситуации с Камило

«Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с “Гремио”. Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».