Сменили руководство, взяли игроков «Спартака» и «Динамо». «Крылья» резко обновились

Принято решение о смене генерального директора клуба. Вадим Юрьевич Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. Многое было сделано на благо «Крыльев». Спасибо и дальнейших успехов! По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Эдуардович Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги. У него серьёзный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнёров и спонсоров, увеличении доходов клубов. Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления «Крыльями», финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей.