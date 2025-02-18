Канчельскис рассказал, почему не считает «Спартак» народной командой

«Торпедо» автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому — народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой", — цитирует Канчельскиса Legalbet.