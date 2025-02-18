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Канчельскис рассказал, почему не считает «Спартак» народной командой

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему считает народной командой «Торпедо», а не «Спартак».

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ КАНЧЕЛЬСКИСА

«Торпедо» автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому — народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой", — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Экс-футболист отметил, что, в отличие от черно-белых, «Спартак» не ассоциируется ни с какой профессией.

«Если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то?» — добавил он.

«Спартак» — самый титулованный футбольный клуб России. Красно-белые 12 раз выигрывали чемпионат СССР, по 10 раз — чемпионат России и Кубок СССР, четырежды завоевывали Кубок России.

«Торпедо» является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, а также обладателем Кубка России. В настоящее время автозаводцы выступают в первой лиге.

Спартак
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