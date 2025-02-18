«Динамо» и «Ростов» согласовали трансфер Данила Глебова за € 7 млн

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.