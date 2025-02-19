Тикнизян заявил, что был обижен на «Локомотив», легко согласившийся отпустить его в «Зенит»

— Во время переговоров [с «Зенитом»] я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений. Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то конечно… Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе, — добавил футболист.