«Спартак» перехватит Саласара у «Зенита», Глебов — в «Динамо» и еще пять ожидаемых трансферов зимы в РПЛ

Есть у «Зенита» и альтернативный, более бюджетный вариант. Хотя сравнивать Жерсона и Перейру не очень правильно — Матеус играет ближе к атаке и может исполнить роль правого вингера. Хавбек «Крузейро» пока не смог построить какую-то выдающуюся карьеру — прошел академию лиссабонского «Спортинга», засветился в «Вест Бромвиче», а с 2021 по 2024 год выступал в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара.