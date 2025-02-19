«Спартак» перехватит Саласара у «Зенита», Глебов — в «Динамо» и еще пять ожидаемых трансферов зимы в РПЛ

До закрытия трансферного окна в РПЛ осталось меньше двух суток. «СЭ» составил шорт-лист самых ожидаемых сделок, которые должны осуществиться до дедлайна.
Жерсон Сантос, 27 лет, полузащитник
Из «Фламенго» в «Зенит»
Всю зиму шли слухи о покупке «Зенитом» центрального полузащитника. А после ухода Клаудиньо усиление этой позиции стало ключевым моментом.
Последние недели чемпион России сфокусировался на Жерсоне из «Фламенго». К 27 годам он поиграл в Бразилии, где завоевал Кубок Либертадорес, а также в «Роме», «Фиорентине» и «Марселе» (в лучшем сезоне-2021/22 набрал 16 баллов по системе «гол+пас»).
Однако переговоры идут тяжело. По слухам, «Зенит» неоднократно увеличивал предложение и уже дошел до 35 миллионов евро. Но и этого может не хватить — на днях в «Фламенго» заявили, что не собираются расставаться с ключевыми футболистами этой зимой.
Transfermarkt оценивает Жерсона в 20 миллионов евро. Он второй по стоимости футболист команды.
Матеус Перейра, 28 лет, полузащитник
Из «Крузейро» в «Зенит»
Есть у «Зенита» и альтернативный, более бюджетный вариант. Хотя сравнивать Жерсона и Перейру не очень правильно — Матеус играет ближе к атаке и может исполнить роль правого вингера. Хавбек «Крузейро» пока не смог построить какую-то выдающуюся карьеру — прошел академию лиссабонского «Спортинга», засветился в «Вест Бромвиче», а с 2021 по 2024 год выступал в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара.
Зато у Перейры неплохой отрезок в Бразилии — в нынешнем сезоне на его счету 8+7 в 34 матчах. Вряд ли он сильно прокачает основу «Зенита», но для ротации вариант вполне адекватный.
Как пишет Central da Toca, «Зенит» уже договорился с «Крузейро» о трансфере, сумма которого может составить до 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сейчас ожидается решение самого футболиста.
Родриго Саласар, 25 лет, полузащитник
Из «Браги» в «Спартак» или «Зенит»
Главные инфоповоды зимнего трансферного окна связаны с Саласаром. Казалось, «Зенит» максимально приблизился к покупке Родриго за 20 миллионов евро — в сети даже появились фото игрока со сборов клуба, а также предполагаемый фрагмент видеоанонса трансфера. Но официального объявления так и не случилось.
Более того, Саласар вернулся в Португалию, а трансферная сага получила неожиданное продолжение. Мало того что «Зенит» продолжил переговоры — в борьбу за игрока вступил «Спартак». Московский клуб тоже всю зиму пытался усилить центр поля — сначала приоритетом был Иван Илич из «Торино», но от этого варианта отказались. Обсуждался и переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
Не стоит забывать, что переход Саласара в один из клубов наверняка заставит второй срочно искать замену. Таким образом, эта ситуация может подарить нам два крупных трансфера прямо перед дедлайном.
Данил Глебов, 25 лет, полузащитник
Из «Ростова» в «Динамо»
Главный трансферный сериал, в котором ключевая роль у россиянина. Но если раньше Глебова отправляли в «Спартак», то сейчас речь о «Динамо». Об интересе бело-голубых стало известно еще до начала зимней паузы, а теперь трансфер на финишной прямой.
В прошлом сезоне команде Марцела Лички не хватило одного мяча до чемпионства. Одного забитого или одного непропущенного. Глебов должен закрыть позицию опорника и качнуть весы в сторону баланса. А заодно позволить Диего Лаксальту вернуться на позицию левого защитника.
По данным «Чемпионата», сумма трансфера составит 7+1 миллионов евро. За последние пять лет «Динамо» платило так много только за Бителло. От капитана «Ростова» в Москве действительно ждут многого.
Хуан Касерес, 24 года, правый защитник
Из «Лануса» в «Динамо»
Еще один трансфер на вход в «Динамо» — Касерес. Сделка по-прежнему официально не подтверждена, но близка к завершению — Хуан уже позировал с футболкой нового клуба на Красной площади.
Появление парагвайца позволит закрыть еще одну проблемную позицию в команде — из профильных правых защитников в составе клуба только Эли Даса.
Касерес всю карьеру провел в Аргентине, а осенью стал основным в сборной Парагвая, проведя четыре полных матча. Трансфер оценивается в 4−5 миллионов евро.
Усилит ли «Локо» атаку?
В первой половине сезона РПЛ Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов забили шесть мячей на двоих. Неудивительно, что зимой клуб вышел на рынок в поисках нового нападающего. Даку, Куленович, Руан, Годой, Йовелич, Мийич — звучало много фамилий, но трансфера пока не случилось.
Очевидно, что в «Локомотиве» не могут себе позволить дорогостоящее приобретение, поэтому поиск затянулся. По данным Telegram-канала Sport Baza, клуб был близок к трансферу Марвина Дукша из «Вердера», но договориться по зарплате игрока не удалось.
Перед рестартом сезона «Локо» — в четырех очках от лидирующего «Краснодара», поэтому из чемпионской гонки их выписывать рано. Но с новым нападающим шансы станут еще выше. Время до закрытия окна еще есть.
Оскар Финк