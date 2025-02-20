«Зенит» нашел замену Клаудиньо. Матеус Перейра — ключевой игрок для борьбы за титул

«Я хранил молчание и не собирался ничего говорить до закрытия трансферного окна из уважения к болельщикам и всем моим товарищам по команде, однако после того как меня назвали “несогласным” с клубом, я почувствовал большое неуважение ко мне как к профессионалу. Не хочу покидать клуб через черный ход. Это никогда не входило в мои планы или намерения. Совсем наоборот, я хочу, чтобы клуб был достойно вознагражден за веру в меня и поддержку на протяжении двух сезонов. Хочу уйти и получить новый опыт, но собираюсь сделать это честно и корректно. Я жил футболом с 12 лет. Решил отказаться от семейного времяпрепровождения и обычных развлечений, чтобы осуществить мечту о лучшем будущем для себя и близких. Никто никогда не видел интервью, в котором я плохо отзывался о клубе или о ком-либо, связанном с клубом, или даже о том, что я хотел покинуть клуб любыми способами. Это потому, что у меня есть характер, и я уважаю клуб, поскольку он открыл для меня свои двери, когда я был нужен, и поверил в меня. И я был предан делу в последние два сезона», — написал футболист в соцсетях.