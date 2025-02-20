«Зенит» нашел замену Клаудиньо. Матеус Перейра — ключевой игрок для борьбы за титул

Универсал из академии «Спортинга»
В ближайшее время в «Зените» может появиться еще один бразилец — Матеус Перейра. Достаточно взглянуть на возраст 28-летнего полузащитника, чтобы понять — это не какая-то отдаленная перспектива, как в случае с молодежью, а исполнитель для решения конкретных задач здесь и сейчас. А именно — завоевания титула в год столетия. Но ключевой аргумент: Перейра — универсал. Насколько это ценно, показал Зимний Кубок РПЛ, на котором можно было увидеть весь потенциал другого бразильского новичка Луиса Энрике.
Если смотреть на последние годы его карьеры, могло возникнуть ощущение, что это классический инвертированный вингер. Левша, играющий справа. Фактически клон Малкома. По факту же Энрике хорош на обоих флангах и в финальном матче против «Спартака» в схеме 4−2−2−2 был великолепен слева. То же самое — Матеус Перейра. Если кто-то помнит его выступления в АПЛ, то в памяти остался классический фланговый полузащитник (вингер) на правой бровке. Он может сыграть там и сейчас, но давно уже выходит в центре.
Чаще — в роли «десятки», либо располагается чуть глубже, с очевидным акцентом на атаку. Тем более речь идет о доминирующей команде. Так играет в РПЛ «Зенит» — и так Перейра привык действовать в «Аль-Хиляле». И, что немаловажно, Матеус прекрасно адаптирован к Европе. Точнее, он вырос на этом континенте: его семья переехала из Бразилии в Португалию, а юный талант с 14 лет занимался в системе «Спортинга», где в основную команду талантливого юношу поднял работающий сейчас в Саудовской Аравии Жорже Жезуш.
По сути, Перейра — прямая замена Клаудиньо. Игрок, ради которого не жалко 18 миллионов. Как утверждают в Бразилии, «Зенит» и «Крузейро» уже согласовали сумму трансфера и обменялись документами. Последнее слово — за самим Перейрой. Местные СМИ сообщают, что футболист советуется с семьей. А можно получить рекомендации от Луиса Энрике, с которым Перейра знаком по сборной.
Английский взлет
Но обо всем по порядку. «Спортинг» отправил Перейру набираться опыта в «Шавиш», и вингер за сезон забил 7 мячей в 27 матчах. Потом — на аналогичных условиях — лиссабонцы отдавали своего воспитанника «Нюрнбергу» и «Вест Бромвичу». Можно сказать, год в бундеслиге ушел на знакомство с футболом, который отличался от того, к чему Перейра привык в Бразилии и Португалии. Так что в Англию он попал уже готовым к другому уровню борьбы и жесткости. Да и в Британии планка сложности повышалась постепенно.
Первый английский год Перейры прошел в чемпионшипе, где 8 голов и 20 (!) результативных передач бразильца помогли «Вест Бромвичу» выйти в АПЛ. Естественно, были выполнены все условия для автоматического выкупа контракта за 8,25 миллиона евро. Весьма скромная сумма для футболиста, который уже на новом уровне стал настоящей звездой «дроздов». 34 матча, 12 голов, 6 передач — отличные показатели для дебютанта лучшей лиги мира с учетом всех турниров. Вот только в целом команда не справилась с новым уровнем и финишировала на девятнадцатом месте.
Несмотря на действующий четырехлетний контракт, Перейру возвращение в чемпионшип не вдохновляло, а спрос на него был большим. Еще весной 2021-го сообщалось об интересе «Лестера», «Лидса» и «Астон Виллы». Летом появился «Вест Хэм», а бразилец не принял участие ни в одном контрольном матче. Никаких скандалов при этом не было, но обстановку взорвал главный тренер «дроздов» Валерьен Исмаэль, который объявил о желании игрока уйти, добавив, что тот не верен клубу. И это стало последней каплей.
«Я хранил молчание и не собирался ничего говорить до закрытия трансферного окна из уважения к болельщикам и всем моим товарищам по команде, однако после того как меня назвали “несогласным” с клубом, я почувствовал большое неуважение ко мне как к профессионалу. Не хочу покидать клуб через черный ход. Это никогда не входило в мои планы или намерения. Совсем наоборот, я хочу, чтобы клуб был достойно вознагражден за веру в меня и поддержку на протяжении двух сезонов. Хочу уйти и получить новый опыт, но собираюсь сделать это честно и корректно. Я жил футболом с 12 лет. Решил отказаться от семейного времяпрепровождения и обычных развлечений, чтобы осуществить мечту о лучшем будущем для себя и близких. Никто никогда не видел интервью, в котором я плохо отзывался о клубе или о ком-либо, связанном с клубом, или даже о том, что я хотел покинуть клуб любыми способами. Это потому, что у меня есть характер, и я уважаю клуб, поскольку он открыл для меня свои двери, когда я был нужен, и поверил в меня. И я был предан делу в последние два сезона», — написал футболист в соцсетях.
От Азиатской ЛЧ — до сборной Бразилии
Случись та история сейчас — когда Саудовская Аравия готова заваливать деньгами футболистов и клубы, — никто бы не удивился. Собственно, так было недавно с колумбийцем Джоном Дураном, который устал от роли лучшего джокера Унаи Эмери в «Астон Вилле». Теперь 21-летний форвард зажигает в атаке «Аль-Насра» с Криштиану Роналду. А летом 2021-го все только начиналось, и переход Матеуса Перейры в «Аль-Хиляль» поразил. Для «Вест Бромвича» компенсация получилась хорошей, но кого сейчас удивишь 18 миллионами евро за трансфер?
Ближневосточная премьера оказалась шикарной. В ноябре «Аль-Хиляль» в четвертый раз выиграл Азиатскую лигу чемпионов, а Перейра в финальной битве с корейским «Пхоханом» (2:0) вышел в старте на позиции «десятки». Зимой 2022-го он забивал на клубном чемпионате мира. Завершилось все выигрышем чемпионского титула в Саудовской Аравии, а в январе 2023-го настало время перемен. Тогда футболист на полгода отправился в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Через шесть месяцев — в 27 лет — Перейра наконец-то сыграл на профессиональном уровне на родине, став игроком «Крузейро».
За время аренды в 40 матчах набрал 17 (7+10) результативных баллов и прошлым летом подписал с клубом из Белу-Оризонти полноценный контракт. А осенью Доривал Жуниор впервые вызвал Перейру в сборную Бразилии на замену дисквалифицированному Лукасу Пакета. Пока все ограничилось выходом на замену в матче отбора на ЧМ-2026 против Перу (4:0). Стартовые 12 минут в составе пентакампеонов полузащитник провел вместе с Луисом Энрике, который за 21 минуту успел отдать голевой пас и забил сам.
Теперь Энрике и Перейра зажгут вместе в «Зените»?
Андрей Кузичев