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Новичок ЦСКА Алеррандро: двоих друзей детства уже нет в живых, третий — за решёткой

Новичок московского ЦСКА Алеррандро рассказал о непростом детстве в Бразилии.

Источник: Чемпионат.com

«Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Моё детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.

Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери! Мы видели через окно, как вооружённые люди занимались непотребными вещами.

Из четырёх моих друзей детства только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий — за решёткой.

Футбол остаётся главным социальным лифтом в Бразилии, особенно сейчас. Футбол в Бразилии забирает детей с улицы и уводит с опасной дороги, на которой всё заканчивается печально», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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