Сделки трансферного дедлайна РПЛ, которые мы ждем. «Спартак» уведет игрока у «Зенита»?

Саласара в Петербурге точно не будет. Тем не менее другая альтернатива Клаудиньо должна подъехать. В СМИ активно обсуждаются два потенциальных новичка: 28-летний Матеус Перейра из «Крузейро» и 27-летний капитан «Фламенго» Жерсон. Как и уже перешедший в «Зенит» Луис Энрике, оба ранее выступали в Европе: первый поиграл за «Спортинг», который его и воспитал, плюс «Вест Бромвич» в АПЛ и «Нюрнберг» в Бундеслиге, второй — пробовал себя в «Роме», «Фиорентине» и «Марселе».