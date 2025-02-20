Кержаков опроверг слухи о возобновлении карьеры

Форвард объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» из Субботицы, а также в казахстанском «Кайрате».