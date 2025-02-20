Кержаков опроверг слухи о возобновлении карьеры

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о возобновлении карьеры игрока.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что 42-летний Кержаков может возобновить карьеру.
«Не знаю, откуда берется такая информация», — сказал Кержаков, не став уточнять, есть ли у него варианты продолжения карьеры в качестве тренера.
Форвард объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» из Субботицы, а также в казахстанском «Кайрате».