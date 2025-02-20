СМИ узнали причину отмены трансфера Саласара в «Спартак»

По информации издания, трансфер был отменен «красно-белыми», чтобы избежать конфликта с «Зенитом», который ранее был близок к подписанию уругвайца. «Спартак» был готов предложить те же условия, что и петербургский клуб — выплатить за трансфер около 15 млн евро, с учетом бонусов сумма могла достичь 20 млн.