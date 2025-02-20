СМИ узнали причину отмены трансфера Саласара в «Спартак»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Трансфер уругвайского футболиста Родриго Саласара из португальской «Браги» в «Спартак» был отменен по инициативе московского клуба, сообщает O Jogo.
По информации издания, трансфер был отменен «красно-белыми», чтобы избежать конфликта с «Зенитом», который ранее был близок к подписанию уругвайца. «Спартак» был готов предложить те же условия, что и петербургский клуб — выплатить за трансфер около 15 млн евро, с учетом бонусов сумма могла достичь 20 млн.
Саласар в феврале уже прибыл в расположение «Зенита», он посетил матч с ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ, а после тренировался с петербургской командой. Позднее O Jogo сообщило, что переход игрока сорвался и он вернется в состав «Браги».
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Саласар мог стать игроком «Зенита». После этого портал «Чемпионат» со ссылкой на свои источники в португальском клубе сообщил, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, которая должна была составить предложенные «сине-бело-голубыми» 22 миллиона евро, после чего португальская сторона вышла из переговоров.
Ранее Саласар выступал за польскую «Корону», немецкие «Санкт-Паули» и «Шальке». В составе «Браги» он провел 70 матчей, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. За сборную Уругвая Саласар сыграл один матч, в котором отметился дублем.