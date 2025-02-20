Чинквини: Тикнизян сделал ошибку, отказавшись от перехода в «Зенит»

«Переход в “Зенит” выгоден для игрока и с точки зрения карьеры, и с точки зрения денег. Это шикарный клуб, причём не только по российским меркам. Я с огромным удовольствием работал в “Зените” и могу сказать, что Тикнизян сделал ошибку, отказавшись от перехода. Деньги важны для любого человека, но надеюсь, что он сможет вырасти и как игрок, и как личность», — приводит слова Чинквини «Советский спорт».