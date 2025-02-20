Рагнар Сигурдссон: переход Глебова в «Динамо» имеет смысл

«Я думаю, что Глебов — отличный игрок, и этот трансфер имеет для меня смысл. Полагаю, главный вопрос будет в том, какой клуб пострадает от этого больше. Насколько сильно это навредит “Ростову” и насколько это поможет “Динамо?” — приводит слова Сигурдссона “РБ Спорт”.