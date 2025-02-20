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Рагнар Сигурдссон: переход Глебова в «Динамо» имеет смысл

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о переходе полузащитника Данила Глебова в московское «Динамо». Ранее Глебов выступал за «Ростов».

Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, что Глебов — отличный игрок, и этот трансфер имеет для меня смысл. Полагаю, главный вопрос будет в том, какой клуб пострадает от этого больше. Насколько сильно это навредит “Ростову” и насколько это поможет “Динамо?” — приводит слова Сигурдссона “РБ Спорт”.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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