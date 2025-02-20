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Габулов: Селихов — один из лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал переход Александра Селихова в «Урал».

Источник: Чемпионат.com

Голкипер покинул московский «Спартак» в январе 2025 года. Стороны досрочно расторгли контракт за полгода до его реального завершения. В феврале Александр Селихов присоединился к «Уралу» на правах свободного агента.

«С уважением оценю новый шаг в карьере Селихова. Это правильное решение. Он поможет “Уралу” вернуться в РПЛ. В моём понимании, он один из лучших вратарей РПЛ сейчас. Большое удивление, что ни один из топовых клубов им не заинтересовался. Ещё больше удивлён, что “Спартак” с ним расстался. Вообще не понимаю, почему так. Как в нашем футболе зачастую бывает, что многие вопросы идут вразрез с логическим пониманием ситуации», — приводит слова Габулова «Советский спорт».

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