Габулов: Селихов — один из лучших вратарей РПЛ

«С уважением оценю новый шаг в карьере Селихова. Это правильное решение. Он поможет “Уралу” вернуться в РПЛ. В моём понимании, он один из лучших вратарей РПЛ сейчас. Большое удивление, что ни один из топовых клубов им не заинтересовался. Ещё больше удивлён, что “Спартак” с ним расстался. Вообще не понимаю, почему так. Как в нашем футболе зачастую бывает, что многие вопросы идут вразрез с логическим пониманием ситуации», — приводит слова Габулова «Советский спорт».