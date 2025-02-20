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Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о взаимных подколках с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал о дружбе с экс-футболистом «Зенита» Юри Алберто.

Источник: Чемпионат.com

В 2024 году оба игрока выступали в чемпионате Бразилии и разделили звание лучшего бомбардира сезона.

«Мы с Юри очень хорошие друзья, пять лет играли вместе. После матчей писали друг другу: “Слушай, может, хватит уже голы забивать? Успокойся”. Подкалывали друг друга в соцсетях.

На торжественном вечере мы много общались, но отпраздновать свои «Золотые бутсы» не успели, мне нужно было срочно вылетать из Сальвадора«, — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.

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