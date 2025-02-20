Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о взаимных подколках с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто

На торжественном вечере мы много общались, но отпраздновать свои «Золотые бутсы» не успели, мне нужно было срочно вылетать из Сальвадора«, — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.