Полузащитник «Динамо» Гагнидзе поделился впечатлениями от перехода в «Крылья Советов»

«Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. “Крылья Советов” — клуб с большой историей. Для меня это важный шаг, переход оказался волнительным. Я здесь, чтобы приносить пользу команде. Сделаю всё возможное для этого.
До перехода я общался со многими людьми. Все они отмечали, что это замечательная команда с отличным персоналом и тренерским штабом. Отдельно все говорили, что Самара — это футбольный город, а болельщики любят свой клуб«, — поделился Гагнидзе в интервью официальному сайту “Крыльев Советов”.
«Крылья Советов» арендовали полузащитника Луку Гагнидзе у московского «Динамо» до конца сезона. В первой части сезона полузащитник молодёжной сборной Грузии принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего на счету Гагнидзе три гола и голевая передача во всех турнирах.