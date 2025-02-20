Полузащитник «Динамо» Гагнидзе поделился впечатлениями от перехода в «Крылья Советов»

До перехода я общался со многими людьми. Все они отмечали, что это замечательная команда с отличным персоналом и тренерским штабом. Отдельно все говорили, что Самара — это футбольный город, а болельщики любят свой клуб«, — поделился Гагнидзе в интервью официальному сайту “Крыльев Советов”.