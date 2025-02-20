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Станкович: «Спартак» хочет стать чемпионом России, мы не остановимся до самого конца

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о желании красно-белых стать чемпионами России.

Источник: Чемпионат.com

«Не хотим кому‑то портить праздник. Мы — “Спартак”. Мы хотим сделать свой собственный праздник. И клуб, и футболисты — все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить торжество. Должны делать празднество для себя, у нас есть свои цели. Мы хотим стать чемпионами России. За этим здесь и находимся. И мы не остановимся до самого конца», — сказал Станкович в интервью проекту «Дневник фаната».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Спартак