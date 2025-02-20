Глебов — усиление не только на поле, но и в раздевалке. «Динамо» не пожалеет об этом трансфере

Это случилось: «Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Ростова» Данила Глебова. 25-летний футболист подписал контракт до 2030 года, а бывший клуб заработал 8 миллионов евро вместе с бонусами. Отличный финал для всех — ростовчане провернули одну из самых дорогих сделок в своей истории, игрок наконец ушел на повышение, а «Динамо» получило реально качественное усиление.
Пока трудно сказать, что из этого получится именно в футбольном плане: в осознанном возрасте Глебов играл только за «Ростов» и преимущественно в системе Карпина. Конечно, сомнений мало — под руководством Валерия Георгиевича Данил вырос в одного из самых крепких универсалов в РПЛ. Он одинаково хорош в любой трети поля: может стать пятым защитником или резво ворваться в чужую штрафную. При этом Глебов работоспособный, цепкий, быстрый — есть все данные, чтобы стать в «Динамо» основным. Но интрига все равно остается — все-таки это новый клуб, новые партнеры, новая система.
Но вот что можно сказать уверенно: личные качества Глебова точно не вызывают вопросов. В этом плане бело-голубым повезло.
Ниже — несколько штрихов, которые помогут больше узнать о новом опорнике «Динамо».
Играл за умирающий «Анжи» и отказывался от зарплаты.
Данил перешел в «Ростов» из «Анжи» в январе 2019-го. Дагестанский клуб тогда страдал — команда добиралась на дальние выезды на автобусах, зарплату задерживали. Но Глебов не бежал из «Анжи» при первой же возможности, а покинул клуб тихо, спокойно и за деньги. И даже отказался от оклада за полгода.
Решение объяснил по-взрослому. «Ничего не буду требовать с “Анжи”. Если клуб сам возместит задолженность, конечно, не откажусь… Но просить о чем-то… А смысл? Я благодарен “Анжи” за опыт выступления в премьер-лиге. Я же провел в Махачкале три года. Прошел молодежку, вторую лигу. После всего этого требовать деньги с клуба, который столкнулся с такими серьезными проблемами, не считаю правильным. Я свое еще заработаю», — цитировал Глебова Sportbox.
Скопинцев прозвал Глебова «мини-мужиком». Теперь они снова одноклубники
В «Ростове» Данил быстро впечатлил тренерский штаб и уже весной начал выходить в старте вместе с мастерами вроде Еременко и Норманна. Выглядел здорово, но действовал грубо — в восьми последних турах получил пять желтых карточек. За характер Дмитрий Скопинцев окрестил 19-летнего Данила «мини-мужиком». Прозвище прижилось на несколько сезонов.
«Играли турнир на первых сборах, победили — ко мне подошел Скопа, похлопал по плечу, говорит: “Хорош, мини-мужик”… Думаю, моя жесткость характера — приобретенная. Это пришло ко мне за время в Махачкале», — рассказывал Глебов пресс-службе «Ростова».
Никогда не давил на клуб — хотя поводы были
Примерно с 2021 года Глебов попал на радары топ-клубов — в новостях «Спартак», ЦСКА и «Динамо» сменяли друг друга каждое трансферное окно на протяжении нескольких лет.
Не секрет, что порой в «Ростове» бывает непросто — уже долгое время есть проблемы с логистикой, бывают перебои с зарплатами, результаты тоже не всегда радуют. Однако Глебов никогда не давил на руководство — напротив, всегда подчеркивал, что уйдет только в том случае, если предложение устроит клуб.
«Меня часто спрашивают об уходе из “Ростова”. Если ко мне придет руководство клуба и скажет: “Даня, клубу нужны средства, на тебя есть предложения”, буду разговаривать с другими командами. Если кто-то мной заинтересуется, но “Ростов” откажет, не буду плакать и просить отпустить. “Ростов” подписал пацана из тонущего “Анжи” и дал шанс полноценно заиграть в РПЛ — мне кажется, это нужно ценить. Мне хочется, чтобы все было по-мужски. Чтобы, встретившись через какое-то время, мы смогли смотреть друг другу в глаза, здороваться и спрашивать: “Как дела?” — объяснял Данил в открытом письме на “Спортсе”.
Одним из первых поддержал Кудряшова после автогола
Глебов хлебнул горя за сборную уже через три дня после дебюта — сыграл против Хорватии в отборе на чемпионат мира в 2021 году. Наверное, все прекрасно помнят, чем закончилось — Россия проиграла 0:1 и улетела в стыки, в которых так и не выступила. Решающий мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.
Позднее защитника поддерживали всей страной, но поначалу, конечно, прибивали. Несмотря на возраст (Данилу только исполнилось 22 года), Глебов стал одним из первых, кто публично заступился за Кудряшова. «Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более буквально за несколько секунд до этого Федор получил повреждение… В раздевалке я похлопал его по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек все равно будет переживать, думать о своем. Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло», — рассказывал хавбек в интервью Sport24 вскоре после игры.
За высказывание про электриков Глебова начали критиковать — тогда он пришел в комментарии Спортса и ответил: «Я никого не сравниваю и не оправдываюсь. Я лишь сказал, что люди ошибаются во всех профессиях… Зарплаты футболистов не гарантируют, что ошибок не будет — их можно только минимизировать. Спасибо за теплые слова и не очень. Реакция и общение важны».
Красил бороду в желто-синий и извинялся перед фанатами
Реакция и общение с аудиторией — это действительно про Данила. С ростовскими болельщиками он установил отличную связь. В непростом сезоне-2020/21 Глебов поднял им настроение — после дебютного гола покрасил бороду в желто-синий. Так он выполнил старое обещание: «Не могу вспомнить, почему пришла такая идея. Рома Еременко после игры с “Ахматом” напомнил мне, что как-то он сказал на одной тренировке: “Дань, ты свой первый гол забьешь в 2028 году”. Может быть, это где-то у меня в подсознании осталось. Хотел обозлить себя этим, замотивировать».
В кризисных ситуациях он тоже не теряется. В сезоне-2021/22 «Ростов» вылетел из Кубка России, уступив принципиальному сопернику — «Чайке». Фанаты были в бешенстве, так как команда пребывала в затянувшемся кризисе. Глебов на правах капитана (подменял Осипенко) повел одноклубников на разговор с трибунами. Говорил сам: «Мы понимаем, что обосрались, понимаем. Это позор, это позор… Я не играю за бабки! Мы хотим выигрывать так же, как и вы».
После этой беседы Данил надел повязку уже на постоянной основе — и больше ее не снимал. На тот момент ему был 21 год.
За годы в «Ростове» Глебов показал, что он порядочный человек и хороший лидер. Теперь болельщики желто-синих грустят. Ну, а за фанатов бело-голубых можно только порадоваться — есть уверенность, что и в «Динамо» Глебов проявит себя не хуже. Своей работой и отношением к делу он заслужил повышение и шанс решать серьезные задачи — хочется пожелать ему удачи. В «Ростове» Данила будут помнить.
Артем Белинин