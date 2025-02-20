Глебов — усиление не только на поле, но и в раздевалке. «Динамо» не пожалеет об этом трансфере

Позднее защитника поддерживали всей страной, но поначалу, конечно, прибивали. Несмотря на возраст (Данилу только исполнилось 22 года), Глебов стал одним из первых, кто публично заступился за Кудряшова. «Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более буквально за несколько секунд до этого Федор получил повреждение… В раздевалке я похлопал его по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек все равно будет переживать, думать о своем. Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло», — рассказывал хавбек в интервью Sport24 вскоре после игры.