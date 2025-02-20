Пабло Солари будет выступать за «Спартак» под номером Александра Соболева

Ранее этот номер принадлежал российскому нападающему Александру Соболеву, который в летнее трансферное окно перебрался из «Спартака» в «Зенит». До Александра Соболева под седьмым номером в «Спартаке» выступали такие футболисты, как Аяз Гулиев, Джано Ананидзе, Кирилл Комбаров, Ибсон, Мартин Йиранек и Денис Бояринцев.