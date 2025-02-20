«Спартак» пропустил от «Торпедо» на 86-й минуте. Но тут же включился Солари!

До возобновления сезона остаётся чуть больше недели. Поэтому теперь мы уже точно видим прообраз будущего стартового состава на первые туры. Станкович в этом плане не сильно удивил. В первом тайме на «Торпедо» вышли все те, кто сделал удивительный прорыв осенью. И ни одного новичка. Солари и Гарсия остались на скамейке. Едва ли это кого-то удивило. Да, Ливай уже около двух недель работает с командой, даже сыграл с «Зенитом», однако уже тогда было видно, что парню надо освоиться. Пока он чужероден для системы, которую построил Станкович. По Солари примерно такая же ситуация. О его переходе «Спартак» объявил всего девять дней назад. Так что странно было бы сразу выпускать его в старте.