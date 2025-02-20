Источник: РПЛ начала оцифровку протоколов матчей из-за возможного рекорда Дзюбы

Напомним, ранее корректные данные по количеству голов и голевых передач в чемпионате России пытались собрать журналисты. По данным источника, в РПЛ убеждены, что официальную статистику по турниру может предоставлять только сама лига. В данный момент РПЛ занимается сбором корректной статистики с момента основания турнира.