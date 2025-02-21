ЦСКА отзаявил полузащитника Сашу Зделара

Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги. При этом на сайте РПЛ указано, что красно-синие отзаявили сербского футболиста 19 февраля. Отметим, что клубы могут отзаявлять игроков перед тем, как внести их в сдвоенную заявку.