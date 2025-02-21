Трансферное окно в России закрылось. Кто из топ-клубов мощнее всех усилился?

Такого трансферного окна в России не было очень давно. Мы в принципе отвыкли от дорогостоящих покупок (особенно зимой), да и без еврокубков они как будто утратили смысл. Но выход на рынок «Зенита» со «Спартаком» показал: даже без призовых от УЕФА, перегруженного календаря и бешеной конкуренции в Лиге чемпионов возможны не только рекордные сделки, но и целая гонка вооружений.
30 миллионов за Луиса Энрике, жирные офферы за Уэсли, Жерсона и других звезд Латинской Америки, о которых чуть ли не ежедневно писали бразильские медиа. В какой-то момент казалось: в Санкт-Петербурге что-то знают о сроках возвращения в еврокубки. А ответные шаги из офиса «Лукойла» как будто подтверждали: нужно закупаться прямо сейчас. И избавляться от ненужного актива, даже теряя в деньгах.
Отпустить бесплатно Тавареша, Селихова и Виллиана Жозе? Пожалуйста. Попрощаться с Шамаром за 1,6 миллиона, хотя покупали за 8? Без проблем. Одновременно выложить 30 за Гарсию, Солари и Помазуна? Деньги не проблема: можем еще позволить Илича, Жедсона или Саласара, а оставшиеся 10 миллионов отдать за Тамерлана Мусаева из ЦСКА.
Да, многие сделки из списка в итоге сорвались — но в ситуации «Спартака» я бы не сказал, что это катастрофа. В отличие от «Зенита», которому объективно есть что улучшать в игровом плане, красно-белые ушли на перерыв в статусе самой зрелищной команды лиги. Деян Станкович наконец определился с составом, раскрыл лидеров и обеспечил роскошную серию — не только по качеству футбола, но и по результату.
Конечно, здорово, когда справа появилась альтернатива Тео Бонгонде, а впереди теперь есть выбор: Угальде и/или самый дорогой футболист в истории клуба. Но где гарантия, что они сразу заиграют и, главное, не повлияют на то, что и так отлично работало?
Этот вопрос, кстати, актуален и для «Зенита», где, с одной стороны, урвали Луиса Энрике в обмен на Вендела и Артура. А с другой, перегрузили атаку и, очевидно, не взяли тех, кто шел под первым номером в шорт-листе на усиление проблемных позиций: вместо Сильянова подписали Огнена Мимовича, а Перейру упустили прямо перед дедлайном — и остались без замены Клаудиньо. Но самое забавное, что перед этим оба клуба устроили гонку за одними и теми же игроками. Илич, Жедсон и Саласар даже не догадываются, насколько взлетела их популярность в России.
Главный парадокс этой ситуации: пока «Зенит» и «Спартак» перебивали офферы, все остальные клубы выступали в роли зрителей. И даже не пытались конкурировать. «Локомотив» и «Краснодар» вообще не выходили на рынок. ЦСКА ограничился покупкой лучшего бомбардира бразильской серии А Алеррандро. А «Динамо» укрепило уязвимые позиции, завершив сагу с переходом Глебова, подписав Касереса и сохранив Бителло.
Никаких трансферных рекордов, глобального обновления состава, а также попыток улучшить то, что приносило результат осенью.
Да, по тратам и количеству трансферных упоминаний «Спартак» и «Зенит» — хедлайнеры зимы.
Но я совсем не удивлюсь, если выигрышная стратегия в итоге окажется, например, у «Динамо», хотя Марцела Личку почему-то заранее приговорили. Или даже у «Локомотива», где элементарно нет финансов на усиление, а ни одного из 13 нападающих, которые фигурировали в СМИ, так и не подписали.
Или, наконец, у «Краснодара». Там деньги есть, но в нынешних условиях их просто не считают нужным тратить — особенно в таком количестве.
Рискованно? Конечно. Но я вполне допускаю, что именно так — правильно и логично. Впереди всего 12 туров — времени на то, чтобы встроить новичков, а также на их адаптацию, нет вообще.
И в этом — главный козырь тех, кто сделал ставку на проверенных игроков, которые уже добились топ-результата.
Леонид Волотко