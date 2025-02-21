Трансферное окно в России закрылось. Кто из топ-клубов мощнее всех усилился?

Этот вопрос, кстати, актуален и для «Зенита», где, с одной стороны, урвали Луиса Энрике в обмен на Вендела и Артура. А с другой, перегрузили атаку и, очевидно, не взяли тех, кто шел под первым номером в шорт-листе на усиление проблемных позиций: вместо Сильянова подписали Огнена Мимовича, а Перейру упустили прямо перед дедлайном — и остались без замены Клаудиньо. Но самое забавное, что перед этим оба клуба устроили гонку за одними и теми же игроками. Илич, Жедсон и Саласар даже не догадываются, насколько взлетела их популярность в России.