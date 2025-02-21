«Краснодар» даже без новичков созрел для чемпионства. Главное — не провалиться по «физике»

Футбол «Краснодара» построен на интенсивности. Поэтому Мурад Олегович понимает, как много зависит от физического состояния и концентрации его футболистов. «Быки» хоть и говорят о своем стиле, но все-таки играют в намного более силовой манере, чем до прихода Владимира Ивича. Да, Мусаев точно скорректировал его идею, но незначительно. Тем более набор футболистов доказывает, что играть в воздушно-романтической манере — глупо. Взгляните на атакующую тройку — Кордоба, Батчи и Виктор Са — мощные, быстрые, мобильные парни, способные прессинговать, обыгрывать и бежать за спину.