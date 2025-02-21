«Краснодар» даже без новичков созрел для чемпионства. Главное — не провалиться по «физике»

«Зенит» и «Спартак» и так-то всегда на слуху, а нынешней зимой своими громкими трансферами еще сильнее подогрели обстановку в борьбе за золото. В этом плане «Краснодар», не взявший ни одного новичка, как-то ушел в тень. А ведь именно «быки», как и год назад, возглавляют таблицу во время зимней паузы.
Мурад Мусаев во второй раз подряд пробует забрать золото российского чемпионата. Но есть разница: год назад он двигался на багаже Владимира Ивича, а сейчас работает самостоятельно с первого тура и по ходу дела даже обновил рекорд клуба по победам подряд (11). С этим результатом «быки» вошли в топ-3 в истории чемпионатов России. Настолько мощной оказалась серия.
Единственное поражение в рамках РПЛ случилось на домашнем стадионе в игре со «Спартаком», который показал фантастическую нацеленность на результат, хотя оборонительные порядки краснодарцев выглядели на редкость истощенно. В том матче хозяева в первую очередь уступили в движении. По фитнес-статистике был гигантский перевес спартаковцев, особенно по спринтам.
Очевидно, что концовку года команда Мусаева если не провалила, то сыграла очень слабо (три ничьи и поражение в четырех матчах). Как кажется, дело в первую очередь в физическом состоянии (о чем и говорят данные фитнес-статистики). «Краснодар» сдал на финише, потому что потерял форму. Поэтому очень важно, чтобы южане качественно провели зимний перерыв.
Мурад Мусаев в одном из интервью объяснял, что его команда вкатывается постепенно: «Первые дни мы должны быть аккуратны, потому что специфика российского футбола такая, что зимой очень большая пауза, и первые тренировки мы должны работать строго в определенных пульсовых зонах, в определенных режимах. Многие рвутся в бой, хотят бежать быстрее, хотят играть больше серий, поэтому приходится успокаивать. Но нас, тренеров, это только радует».
Футбол «Краснодара» построен на интенсивности. Поэтому Мурад Олегович понимает, как много зависит от физического состояния и концентрации его футболистов. «Быки» хоть и говорят о своем стиле, но все-таки играют в намного более силовой манере, чем до прихода Владимира Ивича. Да, Мусаев точно скорректировал его идею, но незначительно. Тем более набор футболистов доказывает, что играть в воздушно-романтической манере — глупо. Взгляните на атакующую тройку — Кордоба, Батчи и Виктор Са — мощные, быстрые, мобильные парни, способные прессинговать, обыгрывать и бежать за спину.
Кстати, раз уж зашла речь об атакующей тройке, то сложно молчать о критической ситуации с центральными нападающими. Он у «Краснодара» один. Если Джон Кордоба сломается, то, скорее всего, придется использовать Федора Смолова, который на этом этапе карьеры больше действует из глубины поля. Поэтому есть ощущение, что трансферы на вход не помешали бы. Во всяком случае центрального нападающего и вингера — точно.
Понятно, что Кордоба — огромный профи и футболист, совсем не склонный к травмам, но в природе и футболе случается всякое. А по поводу вингера — Батчи не всегда продуктивен. Да, у него потрясающая скорость, но откровенно слабая реализация моментов. В борьбе за чемпионство важны все нюансы.
На сборах Мурад Мусаев пробовал две основные схемы: 4−2−3−1 и 4−3−3. В первом случае пару опорников составляли Кевин Ленини и Никита Кривцов (выше на позиции «десятки» располагался Сперцян), во втором единственной «шестеркой» оказывался Ленини, а чуть выше Мусаев поднимал Кастаньо и Сперцяна.
Пожалуй, главная сила «Краснодара» — стабильный состав и мощнейшая поддержка на домашнем стадионе. Ключевые фигуры «быков» уже много лет в клубе и как будто бы созрели для топ-результата. Уровень вполне себе позволяет. Поэтому есть ощущение, что весной краснодарцы всерьез поборются за чемпионство.
Юрий Газинский вообще считает, что момент для победы в чемпионате — прекрасный: «Наверное, сейчас самый хороший шанс, надо им воспользоваться, если учесть, как прошли первую часть. Впереди 12 матчей, 12 финалов — все в наших руках».
Ну, а мы посмотрим. Весна в РПЛ — время чудес.
Максим Никитин