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Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит»

Сербский полузащитник Саша Зделар перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». По информации Sport24, трансфер 29-летнего футболиста уже состоялся.

Источник: Getty Images

В среду, 19 февраля, ЦСКА исключил Зделара из заявки команды на нынешний сезон РПЛ.

В общей сложности Зделар принял участие в 96 матчах армейцев, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 19 желтых карточек.

ЦСКА
Зенит