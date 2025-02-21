Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит»

В среду, 19 февраля, ЦСКА исключил Зделара из заявки команды на нынешний сезон РПЛ.
В общей сложности Зделар принял участие в 96 матчах армейцев, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 19 желтых карточек.
Сербский полузащитник Саша Зделар перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». По информации Sport24, трансфер 29-летнего футболиста уже состоялся.
В среду, 19 февраля, ЦСКА исключил Зделара из заявки команды на нынешний сезон РПЛ.
В общей сложности Зделар принял участие в 96 матчах армейцев, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 19 желтых карточек.