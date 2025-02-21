Зобнин ответил партнеру по «Спартаку»: «Это не наше дело. У нас есть руководители, которые принимают решение»

— Вливаются хорошо. Понятно, что им нужно время для адаптации. Иностранцам чуть больше, Помазуну чуть меньше. Но в целом это футболисты высокого уровня, это видно по тренировкам и играм. Поможем им адаптироваться, чтобы они быстрее приносили пользу команде.