Зобнин ответил партнеру по «Спартаку»: «Это не наше дело. У нас есть руководители, которые принимают решение»

В зимнее трансферное окно московский клуб потратил на приобретение новых игроков 30 миллионов евро. При этом форвард Ливай Гарсия, купленный у АЕКа за 18,7 миллиона евро, стал самым дорогим новичком «Спартака» в истории.
— Как влились новички? Что можешь сказать об их уровне?
— Вливаются хорошо. Понятно, что им нужно время для адаптации. Иностранцам чуть больше, Помазуну чуть меньше. Но в целом это футболисты высокого уровня, это видно по тренировкам и играм. Поможем им адаптироваться, чтобы они быстрее приносили пользу команде.
— Чернов сказал, что ценник за новичков немного завышен. Как ты считаешь?
— Это не наше дело, у нас есть руководители, которые принимают решение. Наше дело помогать команде и «Спартаку», тренироваться. А у кого какие зарплаты, и кто сколько кому заплатил — не наше дело, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».