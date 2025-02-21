Шаронов: «Локомотив» набрал больше очков в первой части, чем мог бы

«Локомотив» набрал больше очков в первой части, чем мог бы, поэтому и идёт в лидерах. Но во второй части всё будет совершенно по-другому. Для меня все команды стартуют по новой после большого перерыва.



Сейчас будет совершенно другая картина, это касается не только «Локомотива», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.