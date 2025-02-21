Новичок «Зенита» Зделар сделал обращение болельщикам ЦСКА

«Дорогие болельщики ЦСКА! Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ЦСКА и “Партизаном”. Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых тёплых воспоминаний.



У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны.



Наконец, я хочу ещё раз поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня и помогали моей семье и мне во время моего пребывания в ЦСКА. Желаю вам всего наилучшего! Я никогда не забуду это время, и ЦСКА всегда будет занимать особое место в моём сердце. Спасибо за всё!» — приводит слова Зделара пресс-служба ЦСКА.