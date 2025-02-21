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Московское «Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал».

Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые одержали победу со счётом 3:2.

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. На 34-й минуте хавбек Муми Нгамалё увеличил преимущество бело-голубых. На 44-й минуте один мяч «Урала» отыграл полузащитник Айрат Хабибулин. На 75-й минуте отличился хавбек московской команды Егор Смелов. На 88-й минуте полузащитник Никита Морозов забил второй мяч екатеринбургской команды.

В пятницу, 21 февраля, «Динамо» также сыграет товарищеский матч с «Краснодаром».

22 февраля «Урал» проведёт товарищескую встречу с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице.

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