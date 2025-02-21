Московское «Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. На 34-й минуте хавбек Муми Нгамалё увеличил преимущество бело-голубых. На 44-й минуте один мяч «Урала» отыграл полузащитник Айрат Хабибулин. На 75-й минуте отличился хавбек московской команды Егор Смелов. На 88-й минуте полузащитник Никита Морозов забил второй мяч екатеринбургской команды.