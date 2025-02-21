В РПЛ высказались о регистрации трансфера Зделара из ЦСКА в «Зенит»

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с “Зенитом”, который был зарегистрирован в РФС. При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.



В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.