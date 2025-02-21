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Алдонин: если в «Зените» есть Барриос, зачем ещё нужен Зделар?

Экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на переход сербского полузащитника Саши Зделара из армейского клуба в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Саша Зделар перешёл в “Зенит”? Серьёзно? Ничего себе! Я сначала подумал, что это какой-то вброс. Если в “Зените” есть Барриос, не знаю, зачем ещё нужен Зделар. Возможно, между ЦСКА и питерской командой намечается ещё какая-то сделка или этот трансфер происходит для глубины состава и ротации. Саша — это точно не игрок, который сразу попадёт в основной состав питерцев. Я не могу понять, зачем “Зенит” осуществил этот трансфер. От такого перехода выиграл только ЦСКА, получив деньги. Но необходимо знать детали сделки», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Зенит
ЦСКА