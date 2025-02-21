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Алдонин: работу ЦСКА в зимнее трансферное окно точно нельзя назвать успешной

Известный экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферах армейцев этой зимой.

Источник: Чемпионат.com

В зимнее трансферное окно красно-синих пополнил бразильский нападающий Алеррандро.

«Работу ЦСКА в зимнее трансферное окно точно нельзя назвать успешной. В любом случае нужно понять, как будет выглядеть новичок Алеррандро. Возможно, он даст атаке, чего не хватало. Если он добавит импульс и мастерство, станет хорошим вариантом.

Что касается обороны и полузащиты, то из нынешней ситуации команда может выходить и с этими футболистами. Не думаю, что у ЦСКА произойдёт перенасыщение нападающими в атаке, ведь самое главное — качество. Если есть вариативность, почему нет? “— сказал Алдонин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

ЦСКА