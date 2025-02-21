Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кутепов: зачем отказываться от хорошей зарплаты в России ради Европы? Тут с головой что-то

Защитник «Велеса» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался по поводу желания некоторых российских футболистов переехать в европейские чемпионаты.

Источник: Чемпионат.com

Он считает, что нет смысла отказываться от хорошей зарплаты в России только ради того, чтобы говорить «я играл в Европе».

«Зачем уезжать в Европу только для того, чтобы потом сказать, что “я играл в Европе”? Тебе здесь предлагают хорошую работу и зарплату, но ты отказываешься и говоришь, что пойдешь туда, потому что “там Европа”? Тут с головой что-то. Зачем отказываться от хорошего?

Понимаю, если бы в Европе предложили хороший контракт. Естественно, человек пойдет туда, где ему будет лучше, стабильнее. Ему еще семью кормить. Это нормальная человеческая позиция»- приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

Напомним, Кутепов выступал за «Спартак» на протяжении 10 лет. В составе красно-белых он стал чемпионом России в 2017 году.

Велес
Спартак