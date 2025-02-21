Кутепов: зачем отказываться от хорошей зарплаты в России ради Европы? Тут с головой что-то

«Зачем уезжать в Европу только для того, чтобы потом сказать, что “я играл в Европе”? Тебе здесь предлагают хорошую работу и зарплату, но ты отказываешься и говоришь, что пойдешь туда, потому что “там Европа”? Тут с головой что-то. Зачем отказываться от хорошего?



Понимаю, если бы в Европе предложили хороший контракт. Естественно, человек пойдет туда, где ему будет лучше, стабильнее. Ему еще семью кормить. Это нормальная человеческая позиция»- приводит слова Кутепова «РБ Спорт».