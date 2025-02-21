Энрике стал самой дорогой покупкой в РПЛ в зимнее трансферное окно

Сумма перехода составила 33 миллиона евро. Также в тройку самых дорогих покупок зимнего окна вошли перешедшие в московский «Спартак» форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия (из греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро) и аргентинский нападающий Пабло Солари (из «Ривер Плейт» за 10 млн).