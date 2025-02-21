Энрике стал самой дорогой покупкой в РПЛ в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бразильский футболист Луис Энрике, перешедший из «Ботафого» в петербургский «Зенит», стал самым дорогим приобретением в Российской премьер-лиге (РПЛ) в зимнее трансферное окно, сообщает портал Transfermarkt.
Сумма перехода составила 33 миллиона евро. Также в тройку самых дорогих покупок зимнего окна вошли перешедшие в московский «Спартак» форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия (из греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро) и аргентинский нападающий Пабло Солари (из «Ривер Плейт» за 10 млн).
10 самых дорогих приобретений клубов РПЛ в зимнее трансферное окно:
1. Луис Энрике (из «Ботафого» в «Зенит») — 33 млн евро;
2. Ливай Гарсия (АЕК — «Спартак») — 18,7 млн;
3. Пабло Солари («Ривер Плейт» — «Спартак») — 10 млн;
4. Данил Глебов («Ростов» — «Динамо») — 8 млн;
5. Алеррандро («Ред Булл Брагантино» — ЦСКА) — 4,2 млн;
6. Хуан Касерес («Ланус» — «Динамо») — 3,4 млн;
7. Саша Зделар (ЦСКА — «Зенит») — 1,3 млн;
8. Илья Помазун (ЦСКА — «Спартак») — 1,2 млн;
9. Ифет Джаковац («Бачка-Топола» — «Акрон») — 1 млн;
10. Хуан Кастильо («Форталеза» — «Нижний Новгород») — 300 тыс.
Список самых дорогих продаж лиги возглавил бразилец Клаудиньо, который перешел из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро. На втором месте трансфер Артура из «Зенита» в «Ботафого» за 10 млн евро, тройку самых прибыльных продаж замкнул новичок «Динамо» Глебов (8 млн).
10 самых дорогих продаж клубов РПЛ в зимнее ТО:
1. Клаудиньо («Зенит» — «Аль-Садд») — 20 млн;
2. Артур («Зенит» — «Ботафого») — 10 млн;
3. Глебов («Ростов» — «Динамо») — 8 млн;
4. Вильсон Изидор («Зенит» — «Сандерленд») — 6 млн;
5. Марио Митай («Локомотив» — «Аль-Иттихад») — 4 млн;
6. Бенхамин Гарре («Крылья Советов» — «Васко да Гама») — 3 млн;
7. Бруно Фукс (ЦСКА — «Атлетико Минейро») — 2,7 млн;
8. Матиас Перес («Оренбург» — «Серро Портеньо») — 1,8 млн;
9. Шамар Николсон («Спартак» — «Тихуана») — 1,6 млн;
10. Саша Зделар (ЦСКА — «Зенит») — 1,3 млн.