Появились подробности проблем с регистрацией трансфера Зделара из ЦСКА в «Зенит»

«Зенит» имел возможность заявить Зделара, прикрепив документы в систему РПЛ, до 00:00 21 февраля. Более того, по информации источника, «окно заявок» было открыто ещё несколько часов после полуночи. Однако «Зенит» не заявил футболиста — в клубе просто забыли об этой процедуре.