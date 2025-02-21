Илья Кутепов ответил людям, которые упрекают футболистов за большие зарплаты

«Те, кто обычно критикуют, видят только свою сторону — красивую обертку. Они видят, что футболисты выходят на поле, на них смотрят тысячи болельщиков, у них большие зарплаты, машины. Но они не видят подноготную, что стоит за всем этим и какой процент футболистов реально живет вот так. Есть статистика. Большинство футболистов не могут себе позволить такой жизни.



Люди не видят, какой путь пройден, сколько сил было затрачено. Если ты хочешь жить так, то должен заплатить за это своим временем, здоровьем, силами, отношениями с семьей — ты не будешь видеться с женой и детьми, все свободное время посвятишь футболу. Этого всего люди не видят, они не замечают, как человек пришел к этим деньгам. Если заглянуть за кулисы, боюсь, процентов 80 тех людей, которые так говорят, не смогут даже половины такого пути пройти», — приводит слова Ильи Кутепова «РБ Спорт».