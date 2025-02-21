Личка прокомментировал трансфер Глебова в «Динамо»

«Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества. Когда “Ростов” не отпустил его летом, я не был уверен, что он перейдет зимой. Он усилит в команде конкуренцию, это даёт большие возможности в середине: Фомин, Лаксальт, Чавес, сейчас ещё и Глебов. Плюс будет возможность качественных и хороших замен», — сказал Марцел Личка в эфире «Матч ТВ».