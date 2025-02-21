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Игрок «Краснодара» Ленини: верю, что мы можем стать чемпионами России

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини считает, что быкам под силу выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

Источник: Чемпионат.com

— Как вы думаете, у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» всё-таки по 33% шансов на чемпионство?

— Я верю, что мы можем стать чемпионами. Сфокусирован только на нашей команде, подводить итоги будем в конце сезона, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

Краснодар