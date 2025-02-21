Трансферное окно в РПЛ закрылось. Но переходы этих футболистов ещё реальны

Когда Кастаньо переходил в «Краснодар», все только и говорили о том, что он вытеснил зенитовца Вильмара Барриоса из стартового состава сборной Колумбии. А теперь Кевин потерял место в основе «быков». В сезоне-2024/2025 он отыграл всего пять матчей в стартовом составе в РПЛ, проведя на поле суммарно 543 минуты. Журналист Сезар Луис Мерло утверждает, что Кастаньо продолжит карьеру в «Ривер Плейт». Аргентинский клуб заплатит за трансфер игрока € 8,5 млн, а Кевин подпишет контракт до конца 2028 года. Правда, зимнее окно в Аргентине закрылось ещё 31 января, так что Кастаньо поможет новому клубу только через несколько месяцев. Если, конечно, не придумают схему, при которой футболист заплатит «Краснодару» деньги за расторжение контракта и переедет в Аргентину в статусе свободного агента.