«Вот в этом огромное отличие». Мостовой сравнил российских футболистов 90-x годов и нынешнего поколения

«Главное различие в том, что в мое время игроки были креативными, импровизационными. Было много творческих футболистов. А сейчас большая часть российских игроков однотипные — физика и борьба. Если раньше по определенным действиям и бегу можно было отличить футболистов, то сегодня думаешь: да елки-палки! Особенно когда комментаторы кричат: “Ой, как он сделал!” Думаешь: а что он сделал-то? Ничего особенного. Раньше это было в порядке вещей. Теперь же восхваляют за то, что игрок обыграл один в один. Вот в этом огромное отличие.