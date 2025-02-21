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«Вот в этом огромное отличие». Мостовой сравнил российских футболистов 90-x годов и нынешнего поколения

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболистов его времени и нынешнего поколения, заявив, что раньше игроки были креативными.

Источник: Кадр из трансляции

«Главное различие в том, что в мое время игроки были креативными, импровизационными. Было много творческих футболистов. А сейчас большая часть российских игроков однотипные — физика и борьба. Если раньше по определенным действиям и бегу можно было отличить футболистов, то сегодня думаешь: да елки-палки! Особенно когда комментаторы кричат: “Ой, как он сделал!” Думаешь: а что он сделал-то? Ничего особенного. Раньше это было в порядке вещей. Теперь же восхваляют за то, что игрок обыграл один в один. Вот в этом огромное отличие.

Также роль играет воспитание. У меня спрашивают, как я всех обыгрывал. А я в детстве обыгрывал все подряд, что лежало на улице, и это перенеслось на поле. Ясное дело, что такого уже не будет. И деньги меняют футболистов. Но и не только их — всех людей. Это как в мультфильме: «Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят». Кот такой сидел. И вот теперь половина российских игроков такие же однотипные", — приводит слова Мостового РИА Новости.