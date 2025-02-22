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Радимов: Солари влюбит в себя не только «Спартак», но и всю Россию

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартак» совершил хорошую сделку, подписав вингера Пабло Солари.

Источник: Чемпионат.com

По словам Радимова, хавбек влюбит в себя всю Россию.

«Я не видел его (Солари. — Прим. “Чемпионата”) ни разу, но передам слова своего товарища, Алехандро Домингеса, с которым я играл. Он влюбит в себя не только “Спартак”, но и всю Россию, так как он может обыграть один в один», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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