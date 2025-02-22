Радимов: Солари влюбит в себя не только «Спартак», но и всю Россию

«Я не видел его (Солари. — Прим. “Чемпионата”) ни разу, но передам слова своего товарища, Алехандро Домингеса, с которым я играл. Он влюбит в себя не только “Спартак”, но и всю Россию, так как он может обыграть один в один», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».