«Краснодар» поздравил своих болельщиков с 17-летием клуба

Напомним, клуб был основан 22 февраля 2008 года известным предпринимателем Сергеем Галицким и всего за три года преодолел путь от Второй лиги до элитного дивизиона чемпионата России. Свой лучший результат в истории выступлений в РПЛ «быки» показали в прошлом сезоне, закончив его на второй строчке и до последнего тура сохраняя шансы на золото.